24 محللا يحق لهم تصوير مباريات كأس آسيا

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 24 فنيا في الأجهزة الفنية للمنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024 في قطر حق تصوير مباريات البطولة من المدرجات.

وتنطلق فعاليات النسخة الـ18 من البطولة الجمعة المقبلة على أن تختتم فعالياتها في العاشر من فبراير المقبل.

وشدد الآسيوي أنه يحق لكل فريق مشارك تسجيل "محلل فيديو"، وقال "سيكون العضو الوحيد في الوفد الرسمي للفريق الذي يحق له تسجيل المباريات في المسابقة".

وأضاف "يجب أن يكون هذا التسجيل مخصصا للأغراض الفنية فقط ويجب ألا يتعارض مع عمليات المباراة أو أن يستخدمه أي شريك بث".

وكان الآسيوي قد أجرى في منتصف ديسمبر الماضي ندوة لمدربي المنتخبات المشاركين، من بينهم محللو الأداء في المنتخبات الـ24، وذلك عبر تقنية فيديو الاتصال لاطلاعهم على الجوانب الفنية التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية خلال كأس آسيا، حيث ينوي الاتحاد الدولي "فيفا" تحليل أداء لاعبي المنتخبات باستخدام التتبع الإلكتروني وبثها على منصات "فيفا" في مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من محللي أداء المنتخبات.