مبيعات قياسية لشركتي "ألدي" و"ليدل" الألمانيتين خلال عيد الميلاد في بريطانيا

أعلنت الشركتان الألمانيتان للأغذية المنخفضة الأسعار "ألدي" و"ليدل" اليوم عن مبيعات قياسية لعيد الميلاد في بريطانيا بسبب التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وابتعاد المزيد من البريطانيين الذين باتوا يتقشفون، عن السوبرماركت التقليدية.

وسجلت "ألدي" في بريطانيا "أفضل عيد ميلاد في تاريخها مع مبيعات تجاوزت 1.5 مليار جنيه استرليني (أكثر من 1.7 مليار يورو) للمرة الأولى خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت عيد الميلاد" مع ارتفاع المبيعات بنسبة 8 في المائة على سنة كما أعلنت في بيان.

"ألدي" التي تعتبر السوبرماركت الأرخص في بريطانيا بحسب تصنيف جمعية المستهلك "ويتش؟" أصبحت قبل أكثر من عام السلسلة الرابعة في البلاد من حيث حصة السوق، بحسب شركة الدراسات "كانتار"، متجاوزة "موريسونز"، لكنها لا تزال خلف "تيسكو" و"سينسبري" و"أسدا".

وبعدما كانت معدلات التضخم مرتفعة طوال أشهر، تباطأت بشكل ملحوظ في بريطانيا في نهاية 2023 لتصل الى 3.9 في المائة على سنة في نوفمبر لكن ارتفاع الأسعار الذي سجلته المنتجات الغذائية بشكل خاص لا يزال كبيرا.

وتتعرض ميزانيات الأسر أيضا لضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، بسبب جهود بنك إنجلترا لكبح التضخم، ما أدى إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري بشكل خاص.

وقالت المجموعة أيضا إن مبيعات عيد الميلاد القياسية "توجت عاما رائعا لشركة ألدي، حيث اجتذبت الشركة أكثر من نصف مليون زبون إضافي" ابتعدوا عن محال السوبرماركت البريطانية الكبرى.

أما شركة ليدل، سادس سلسلة متاجر في البلاد، والتي تكتسب أيضا بانتظام حصة من السوق في بريطانيا، فأعلنت الثلاثاء انها حققت مبيعات قياسية في عيد الميلاد في بريطانيا.

وشهدت العلامة التجارية زيادة في مبيعاتها بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي في الأسابيع الأربعة التي سبقت 24 ديسمبر.

وتشير فيكتوريا سكولار، المحللة في Interactive Investor، إلى أن الشركتين الألمانيتين "كثفتا المنافسة بالأسعار في بريطانيا، ما دفع محال السوبرماركت الأخرى إلى تقديم حسوم وعروض ترويجية والتفكير في طرق مبتكرة لتحفيز طلب الزبائن بما يشمل التركيز على برامج الولاء الخاصة بهم".