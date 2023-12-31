الرئيس الصيني: اقتصادنا بات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه للأمة اليوم لمناسبة رأس السنة أن اقتصاد بلاده بات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل على الرغم من البيانات المالية المخيبة مع تعثر التعافي بعد جائحة كوفيد.

كما وعد في خطابه المتفائل للأمة بأن الصين "ستوحد مجددا بالتأكيد" - في إشارة إلى جزيرة تايوان للحكم الذاتي التي تؤكد بكين أنها جزء منها وتعهدت بالاستيلاء عليها.

وواجه شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، إذ كافحت حكومته للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي منذ تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد الصارمة قبل عام.

لكن شي أكد أن الاقتصاد تغلب على العاصفة" في 2023 وبات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل" مشيدا بتعزيز التنمية عالية الجودة والصناعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والألواح الشمسية.

وقال إنه في العام المقبل "علينا... تعزيز وتوطيد الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".

لكنه أقر بوجود بعض الصعوبات قائلا "تواجه بعض الشركات ضغوطا تشغيلية ويواجه بعض الأشخاص صعوبات في التوظيف وظروف العيش". وتابع "كل هذه الأمور تقلقني كثيرا".

وأوضح "هدفنا طموح وبسيط في آن. في النهاية يقتصر على مساعدة الافراد على عيش حياة أفضل".

كما تأثر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد تراجع النشاط الصناعي على مستوى البلاد في ديسمبر، ثالث شهر انكماش على التوالي.

وأفاد محللون بأن بكين قد تكون أمام معركة صعبة لبلوغ هدفها المعلن للنمو السنوي والبالغ نحو 5 في المائة، وهو الأدنى ضمن طموحاتها المعلنة منذ أعوام.



- "إعادة توحيد"

وصعّدت الصين ضغطها على تايوان هذا العام.

ويتصاعد التوتر فيما تستعد الجزيرة الديموقراطية لإجراء انتخابات في 13 يناير يحتل الصدارة فيها المرشح المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي، وفق الاستطلاعات.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال اليوم إن الصين سيعاد توحيدها بالتأكيد.

وأفادت الوكالة نقلا عن شي قوله "جميع الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

وقال شي إن الصين لن تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة على تايوان.

وأثار المسؤولون في تايبيه مرارا مخاوف بشأن التدخل في الانتخابات والتضليل، وهي ادعاءات نفتها بكين بشكل قاطع.



- تمنيات لبوتين

ووجه شي تمنياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد في وقت سابق اليوم، وأشاد فيها بتعزيز العلاقات مع موسكو في عام 2023، بحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية.

وحصل تقارب بين الدولتين الحليفتين في الأعوام الأخيرة رغم أخذ الدول الغربية مسافة من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال شي إن "أسس علاقتنا المادية وتلك المتعلقة بالرأي العام أصبحت أقوى" حسب ما نقلت قناة "سي سي تي في".

وقال شي "في مواجهة التغيرات غير المسبوقة خلال قرن والوضع الإقليمي والدولي المضطرب، حافظت العلاقات بين الصين وروسيا على تنمية صحية ومستقرة وتطورت بشكل مطرد في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين، وأصبح التنسيق الاستراتيجي أكثر متانة واستمر التعاون متبادل المنفعة لتحقيق نتائج جديدة".