السبت القادم.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية: الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.

وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa خلال الفترة من يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ حتى يوم الخميس 22 / 6 / 1445 هـ.