أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية: الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.
وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa خلال الفترة من يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ حتى يوم الخميس 22 / 6 / 1445 هـ.
السبت القادم.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية: الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.
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