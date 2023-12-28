الثميري مستشارا للمدير العام ومتحدثا رسميا لـ "تعليم الرياض"

أصدر الدكتور نايف الزارع المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، قرارا يقضي بتكليف عبدالسلام الثميري، مستشارا للمدير العام ومتحدثا رسميا لإدارة العامة لتعليم الرياض، ومشرفا على عمليات الإعلام.

والثميري، حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، ومدرب معتمد، ويملك خبرة مميزة في مجال الإدارة والإعلام، ولديه رصيد كبير ممتد لأكثر من 20 عاما متنقلا بين المواقع الإدارية، والإشرافية، والتمثيل في مجالات القيادة المدرسية، والصحافة.

ويملك سجلا حافلا في مجال التدريب ورئاسة اللجان في مجالات الإعلام والإدارة والثقافة، حيث نال عدة جوائز محلية وعربية في مجال الصحافة من خلال طرحه وتناوله للكثير من القضايا الهامة، إضافة إلى إسهاماته المميزة في المناسبات الوطنية.