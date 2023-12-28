مجلس إدارة "العبيكان للزجاج" يوافق على انتقال الشركة من "نمو" إلى "تاسي"

أعلنت شركة العبيكان للزجاج قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسة، وتعيين شركة الراجحي المالية (الراجحي كابيتال) مستشارا ماليا لغرض الانتقال وذلك بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة .
علما بأن الانتقال إلى السوق الرئيسة خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيعلن لاحقا عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.
كما أعلنت الشركة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023.
|إجمالي المبلغ الموزع
|64000000
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|32000000
|حصة السهم من التوزيع
|ريالان
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|20 في المائة
|تاريخ الأحقية
|تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين بتاريخ 09/15/ 1445 الموافق 25/03/2024 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|22/09/1445 الموافق 01/04/2024
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