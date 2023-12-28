مجلس إدارة "العبيكان للزجاج" يوافق على انتقال الشركة من "نمو" إلى "تاسي"

أعلنت شركة العبيكان للزجاج قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسة، وتعيين شركة الراجحي المالية (الراجحي كابيتال) مستشارا ماليا لغرض الانتقال وذلك بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة .

علما بأن الانتقال إلى السوق الرئيسة خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيعلن لاحقا عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.

كما أعلنت الشركة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023.