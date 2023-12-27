تركيا ترفع الحد الأدني للأجور 49 % في عام 2024

قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان اليوم إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49 في المائة عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100 في المائة عن يناير.

وبحسب "رويترز" زاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، ما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.

وارتفع التضخم بعد أزمة عملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 في المائة في أكتوبر من العام الماضي. وفي هذا العام، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35 في المائة من قيمتها، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.

