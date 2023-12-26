أمريكا تمدد إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية عقابية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم تمديدا جديدا حتى نهاية مايو للإعفاءات من الرسوم الجمركية العقابية على منتجات صينية.

وكان من المقرر مبدئيا أن تنتهي هذه الإعفاءات في 31 ديسمبر 2023، وفق بيان لمكتب الممثلة التجارية الأمريكية.

وأعلن المكتب أيضا عن فتح استشارة عامة اعتبارا من 22 يناير لتقييم تمديد إضافي للإعفاءات.

وبحسب "الفرنسية" يشمل التمديد 352 إعفاء يتعلق بمنتجات كانت تخضع لضرائب جمركية إضافية في إطار حماية الحقوق الفكرية وإجراءات نقل التكنولوجيا.

كما يشمل 77 منتجا يعتبر مفيدا في مكافحة فيروس كوفيد.

وفي حين انتهت صلاحية إعفاءات على مئات المنتجات الصينية في نهاية عام 2020، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الإعفاءات الجمركية على بعض هذه المنتجات منذ العام الماضي.

وجاء هذا التمديد بعد ضغوط من الشركات والمشرعين لتخفيف عبء الرسوم الجمركية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم.

