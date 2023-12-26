مجلس إدارة "الوسائل الصناعية" يقرر الانتقال من السوق الموازية إلى تاسي

أعلنت شركة الوسائل الصناعية اليوم قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة.

علما أن الانتقال إلى السوق الرئيسة يخضع لموافقة هيئة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.

كما أعلنت شركة الوسائل الصناعية تعيين شركة كسب المالية مستشارا ماليا لإدارة ملف انتقال شركة الوسائل الصناعية من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة.

كما أنه سيعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.