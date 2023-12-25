الصين تطلق أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

أطلقت الصين أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه أطلقت هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.

وستستخدم الأقمار بشكل رئيس لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية. وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".

