48 حيا في الرياض والدمام والمدينة المنورة تدخل السجل العقاري حتى 28 مارس 2024

دعت الهيئة العامة للعقار، ملاك العقارات في 48 حيا في مدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، حتى 28 مارس 2024.

وأوضحت الهيئة، أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقا به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك).

وبينت أن هذه المرحلة تعد هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل 46 حيا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة، حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368.56 ألف قطعة عقارية، وأن السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأبانت الهيئة أن شركة "السجل العقاري" قد أكملت استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري.