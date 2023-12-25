«الصندوق العقاري»: إيداع 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

أعلن صندوق التنمية العقارية أمس إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم. وأوضح منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خصص دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم. وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى ديسمبر 2023 بلغ نحو 55 مليار ريال. وبين أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم، مؤكدا أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 في المائة بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.
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