وزيرة ألمانية: من غير الممكن بناء 100 ألف وحدة سكنية إضافية في ظل الركود

توقعت كلارا جايفيتس، وزيرة البناء الألمانية، الانتهاء من بناء 270 ألف وحدة سكنية في ألمانيا العام المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها جايفيتس لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس، واستندت الوزيرة في ذلك إلى توقعات للمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي آي دبليو".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت تعتزم في الأساس بناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع تكاليف الإيجار. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، من غير الممكن بناء 100 ألف وحدة سكنية إضافية في ظل ركود غير متوقع "لكنني مسرورة لأننا لدينا أرقام إنجاز مستقرة".

وأشارت جايفيتس إلى أن سوق الإسكان ستتحسن على الأرجح "مع نهاية 2024 وبداية 2025".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات في ألمانيا يعاني في الوقت الحالي ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات، فضلا عن الارتفاع القوي في تكاليف البناء والمواد. ولهذا السبب تم تأجيل أو إلغاء عديد من المشروعات، ولا سيما في مجال بناء المساكن.

إلى ذلك، رفع مكتب المحاماة "نيدينج بلس بارات" دي إس دبليو دعوى تعويض جماعية نيابة عن أكثر من 13 ألف مستثمر في شركة وايركارد الألمانية للدفع على شركة "إي واي" التي كانت تقوم بمراجعة ميزانية وايركارد المفلسة.

وأعلنت الجمعية الألمانية لحماية الأوراق المالية "دي إس دبليو" وكلاوس نيدينج نائب رئيسها، أمس أن الدعوى المؤلفة من 80 ألف صفحة، إضافة إلى ملحقات تم تسليمها إلى المحكمة الإقليمية في ميونخ.

ويطالب مستثمرون مؤسسيون وأفراد شركة "إي واي" من خلال هذه الدعوى بدفع تعويض بقيمة تزيد على 700 مليون يورو. وذكرت الجمعية أن تكاليف الدعوى يتحملها ممولون بريطانيون سيحصلون في حال نجاح الدعوى على جزء من مبلغ التعويض في مقابل التمويل.

كانت وايركارد المدرجة على مؤشر داكس الرئيس للبورصة الألمانية انهارت عام 2020 وذلك بعد الكشف عن تعذر العثور على 1.9 مليار يورو كانت وايركارد تزعم تسجيلها في حسابات ضمان.

ومن المنتظر أن تعمل دعوى نموذجية لمساهمين متضررين أمام المحكمة البافارية العليا على توضيح الأسئلة المحورية في هذه الواقعة، وأن يكون الحكم الصادر في هذه القضية بمنزلة مبدأ استرشادي للقضايا الأخرى.

ومن ضمن المتهمين مديرون سابقون في وايركارد وشركة "إي واي" للتدقيق الاقتصادي التي قامت بمراجعة ميزانيات وايراكارد على مدار أعوام. ومنذ عام، تحاكم المحكمة الجنائية في ميونخ، ماركوس وايركارد الرئيس التنفيذي السابق لوايركارد.

من جهة أخرى، دعت نقابة الطيارين بألمانيا "كوكبيت" أعضاءها إلى تنظيم إضراب تحذيري في شركة ديسكفر المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

وأعلنت النقابة أمس أن من المنتظر تنظيم الإضراب لجميع رحلات الإقلاع بأسطول طائرات أيه باص أيه 320 وأيه 330 اليوم، فيما بين الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر. ويرجع سبب الدعوة إلى الإضراب إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق الأجور الجماعي الأول لدى الشركة حديثة العهد في مجموعة لوفتهانزا.

وكانت النقابة قد أعلنت الخميس أنها والشركة كانتا تسيران على طريق جيد نحو التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل "لكن أرباب العمل استخدموا أخيرا تكتيك المماطلة، حيث استبعدوا أي تنازلات وطالبوا بشروط جديدة لتحديد تعريفة الأجور". وأضافت النقابة أنها بحاجة إلى شروط إطارية آمنة لموظفي قمرة القيادة.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية الألمانية على موقعها الإلكتروني أنه تم تأجيل أو إلغاء عدد من خدمات قطارات المسافات الطويلة، بمختلف أنحاء ألمانيا، أمس، بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف. كما تضررت خطوط السكك الحديدية في الشمال خاصة.

وأضافت الشركة أن الركاب، الذين اضطروا لتأجيل رحلة مقررة الخميس والجمعة، بسبب العواصف التي تجتاح البلاد، يمكن أن يستخدموا تذكرتهم في وقت لاحق. وتجتاح عاصفة، تسمى "زولتان"، شمال ألمانيا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وتوقعت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروجرافية الألمانية، هبوب رياح قوية في ساحل بحر الشمال الألماني وهامبورج صباح أمس. وفي منطقة "هامبورج إلبه"، حذرت الشرطة من هبوب عاصفة قوية، في الصباح. وذكرت الوكالة أن منسوب المياه سيرتفع بعد ذلك إلى نحو ثلاثة أمتار فوق متوسط ارتفاع المد.