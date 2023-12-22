اليابان تخطط لميزانية دفاعية قياسية .. 55 مليار دولار

اعتمدت الحكومة اليابانية ميزانية دفاعية قياسية للعام المقبل، ومن المقرر زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 17 في المائة مقارنة بنسبته في العام المالي الحالي ليصل إلي 7.9 تريليون ين (55 مليار دولار) وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم.

وتهدف خطط اليابان لإعادة تجهيز قواتها المسلحة أساسا لمواجهة سعي الصين لاكتساب النفوذ بجانب برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والذي تعتبره طوكيو تهديدا.

وتتمشى خطة الميزانية الجديدة مع قرار اليابان منذ عام بإنفاق إجمالي نحو 43 تريليون ين على الدفاع بحلول 2027. وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن خططا لزيادة ميزانية الدفاع إلي 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلى.