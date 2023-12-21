بريطانيا ترفض منح الذكاء الاصطناعي براءات الاختراع

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الحصول على براءات الاختراع، معلنة أنه لا يمكن تسميته مخترعا للمنتجات الجديدة لأن المخترع يجب أن يكون إنسانا أو شركة، وليس آلة. بحسب "صنداي تايمز".

وخسر عالم الحاسوب الأمريكي محاولته تسجيل براءات اختراع لاختراعات ابتكرها نظامه للذكاء الاصطناعي في قضية تاريخية في بريطانيا بخصوص كون التقنية الناشئة يمكنها امتلاك حقوق براءات الاختراع. وأراد ستيفن ثالر، مؤسس نظام الذكاء الاصطناعي DABUS، الحصول على براءتي اختراع في بريطانيا لاختراعات يقول إن DABUS ابتكرها.

ورفضت المحكمة بالإجماع التماسا مقدما من ثالر لتسمية نظام DABUS مخترعًا لأن المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا بموجب قانون براءات الاختراع البريطاني.

ويتماشى قرار بريطانيا مع قرار مماثل اتخذته أمريكا تجاه ثالر، إذ خسر سابقا الاستئناف أمام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، الذي رفض أيضا التماسه لتسمية نظامه مخترعا. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى القضية.