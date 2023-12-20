المركزي الأوروبي: تأثير هجمات البحر الأحمر على التضخم غير مؤكد

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي اليوم إن البنك يراقب الوضع في البحر الأحمر لكن من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات على السفن ستؤثر في التضخم وفي أي اتجاه.

لكن لين قال إن التأثير الصافي على التضخم غير واضح حتى الآن.

وبحسب "رويترز" قال لين أمام جمهور في دبلن "من الواضح أن الاختناقات من أي نوع تمثل مشكلة كبيرة". وأضاف "لكن... (فيما يتعلق) بالتأثير الصافي على التضخم، هناك ضغوط في كل اتجاه هناك".

وأشار لين إلى انخفاض أسعار الطاقة منذ بداية الصراع في غزة بين جيش الاحتلال وحركة حماس، ما يظهر كيف يمكن "للمخاطر الجيوسياسية‭ ‬أن تؤثر على الثقة وتؤدي إلى تراجع الاستثمار وتجعل الناس يشعرون بالخوف من المستقبل".

وقررت العديد من شركات الشحن وعدد قليل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تجنب البحر الأحمر، وهو الطريق التجاري الرئيس بين الشرق والغرب في العالم، ما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق قوة دولية للقيام بدوريات في المياه بالقرب من اليمن.

