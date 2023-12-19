"أمانة جازان" تطرح منتجع جزيرة "عثر" أمام المستثمرين

أعلنت أمانة منطقة جازان عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء موقع وترميمه وصيانته لإقامة منتج سياحي ترفيهي بجزيرة عثر بشاطئ مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، على مساحة 39713254 م2، وبعقد يمتد لمدة 25 عاما.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرصة الاستثمارية، والتفاصيل من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".