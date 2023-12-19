كاريكاتير 2023/12/19

- المملكة تبحث مع «الأونسيترال» تعزيز التشريعات لتمكين التجارة عبر الحدود
- شركات تأمين بحري توسع منطقة ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر مع تصاعد الهجمات
- الأسهم السعودية تكسب 75 نقطة .. «البنوك» تواصل أداءها الإيجابي منذ أكتوبر
- «وول ستريت» تصعد مع ترقب بيانات اقتصادية .. وأسهم العقارات تضغط على «الأوروبية»
- تراجع سوقي الإمارات مع تأرجح الآمال في خفض أسعار الفائدة
- «نمو» تضيف 199 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال
- سوق النفط في وضع أفضل .. انتعاش المعنويات بعد تثبيت الفائدة وتقلص مخاوف الركود والتضخم
- أسعار القمح تتراجع مع تقييم المتعاملين آفاق الصادرات الأرجنتينية وتدفقات البحر الأسود
- حافلات الجبني الفلبينية في طريقها للاندثار .. أرخص وسيلة لنقل السكان
- اليابان تتعهد بأخذ زمام المبادرة لإزالة الكربون في آسيا
أضف تعليق