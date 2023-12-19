إندونيسيا ومخاطر تصدير النيكل

هناك ثمة اقتصادات في عالم اليوم تعتمد في نموها على التصدير، وإذا كان الاقتصاد الصيني هو النموذج الأبرز وبسببه تعاني الصين اليوم عثرات خطيرة على نحو ما فصلناها في مقال سابق، فإن إندونيسيا، عضو مجموعة العشرين الاقتصادية، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، يعاني هو الآخر، علما بأن حجم اقتصادها قدر في 2019 بنحو 40 مليار دولار، مع توقعات بأن يتخطى حجمه حاجز الـ130 مليار دولار بحلول 2030.

والحقيقة أن الخبراء أشاروا إلى الحكومة الإندونيسية بضرورة تقليل الاعتماد على صادرات السلع الأساسية مع تعزيز التنويع الاقتصادي، وبالفعل سعت الحكومة إلى ذلك من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومنح إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين الصناعيين، بل إنها تبنت في 2020، بسبب الركود الناجم عن جائحة كورونا، نهجا أكثر صرامة لجهة تصدير بعض السلع مثل خام النيكل الذي تعد إندونيسيا أكبر منتج له، وذلك سعيا منها لزيادة القيمة المضافة.

ولأن النيكل مادة مهمة لإنتاج معظم البطاريات القابلة لإعادة الشحن (بطاريات السيارات الكهربائية تحديدا)، فقد زادت أهميته في سلسلة التوريدات العالمية بشكل كبير، خصوصا في ظل الاهتمام العالمي بقضايا المناخ ومحاربة الانبعاثات الكربونية، كما أن أسعاره شهدت ارتفاعات متتالية بسبب حظر تصديره، وهو ما صب في مصلحة إندونيسيا إلى جانب ما استفادته هذه البلاد من استثمارات بنحو 14 مليار دولار أمريكي لبناء مصهرين للنيكل في مقاطعتي "ملوكو أوتارا" و"سولاويسي" المنتجتين للخام، وهي استثمارات حققت لإندونيسيا معدلات نمو مضاعفة في 2021. وبشرت بنجاحات إندونيسية في قطاع إنتاج البطاريات وتصنيع السيارات الكهربائية أيضا.

صحيح أن حظر تصدير خام النيكل حقق نتائج مذهلة للبلاد بدليل أنه أدى إلى زيادة قدرها نحو 30 ضعفا في قيمة صادرات إندونيسيا ذات الصلة بالنيكل، لكن الصحيح أيضا أن استخدام الحظر كأداة من أدوات السياسات الصناعية والاقتصادية أوجد تشوهات في السوقين المحلي والعالمي. وفي هذا السياق تخبرنا "كريستينا جوبتا"، الباحثة المشاركة في مركز دراسات السياسة الإندونيسية، أن احتساب القيمة المضافة المحلية أمر ليس بالسهل وقد يكون مضللا إذا لم تحسب في المنتج النهائي للتصدير (البطاريات مثلا) تكلفة الطاقة اللازمة للإنتاج والمدخلات الأخرى، وتضيف الباحثة ما مفاده أن حمى توجيه النيكل بكثافة لصناعة البطاريات من أجل التصدير سعيا وراء تنمية خزينة الدولة، سيحرم قطاعات صناعية إندونيسية أخرى من هذا الخام، ولا سيما صناعة الفولاذ، خصوصا أن النيكل الإندونيسي أكثر ملاءمة لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ من البطاريات المتجددة.

من جانب آخر، يمكن القول إن لسياسات حظر تصدير بعض السلع الأساسية ذات الاستخدامات العالمية كالنيكل آثارا جانبية سلبية، منها أن تلك السياسات قد تحفز بعض المصنعين الأجانب إلى إيجاد بدائل للنيكل أو صناعة بطاريات لا يدخل فيها هذا المعدن أصلا، وهو ما أقدمت عليه الصين فعلا، ومنها أيضا احتمال أن تخسر إندونيسيا، بسبب سياسات الحظر مصداقيتها كدولة عضو في منظمة التجارة الحرة ومجموعة العشرين، إلى حد الدخول في دعاوى وقضايا مع شركائها التجاريين، علما بأن الاتحاد الأوروبي مدعوم من الولايات المتحدة اشتكت إندونيسيا لدى منظمة التجارة العالمية لفرضها ضوابط على وارداته من النيكل. وهذا يجعل إندونيسيا غير قادرة على الشكوى والتذمر إن عاملها الاتحاد الأوروبي بالمثل إذا ما أرادت تسويق بطارياتها أو مركباتها الكهربائية في أوروبا.

ومن المآخذ على راسمي السياسات الاقتصادية في جاكرتا، أنهم يدفعون البلاد نحو استثمارات هائلة في صناعة السيارات الكهربائية بحجة تلبية متطلبات المناخ النظيف من جهة، ومن جهة أخرى بدعوى وجود ميزة تفضيلية لإندونيسيا في هذه الصناعة متمثلة في إنتاج بطارياتها المعتمدة على النيكل المحلي، وذلك مقارنة بدول الغرب التي لا يزال فيها تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها أكثر تكلفة من من السيارات التقليدية. وأحد المآخذ هو أن السوق المحلية محدودة وغير قادرة على تصريف المنتج من هذه السيارات، وأن التصدير إلى الأسواق الأوروبية ليس بالأمر السهل وتقف دونه عقبات كثيرة. ومن هنا اقترح بعض الخبراء على حكومة جاكرتا أن تركز في الوقت الحالي على صناعة الدراجات الكهربائية على اعتبار أن تصنيعها أسهل وأسعارها بيعها أقل، فضلا عن سهولة تصريفها في السوق المحلية.