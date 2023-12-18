بوتين: النساء هن احتياطي القوى العاملة في روسيا

حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم القيّمين على مهن ذكورية تقليديا على توظيف مزيد من النساء للحد من نقص كبير في اليد العاملة تفاقم من جراء استدعاء آلاف الجنود للقتال في أوكرانيا.

وتعاني روسيا منذ أعوام من تقلص القوى العاملة بسبب الانخفاض المستمر لمعدل الولادات، وهو واقع تفاقم بسبب النزاع الدائر في أوكرانيا.

وبحسب "الفرنسية" أدت تعبئة مئات الآلاف من الرجال للحرب إلى إخراجهم من سوق العمل ما دفع بكثير من أبناء الفئات الأكثر تعليما إلى الفرار من البلاد.

وقال الرئيس الروسي "تشكل الفتيات احتياطيا ضخما لروسيا. في القطاعات التي لا يعملن فيها بعد، عليهن استكشاف إمكاناتهن إلى أقصى حد".

وأشاد بوتين بالنساء اللواتي يتابعن الدراسة بهدف الالتحاق بالقوات الجوية.

وقال "في كليات الطيران، تقود فتيات بالفعل طائرات مقاتلة. وأفاد وزير (الدفاع) بأنهن يفعلن ذلك ببراعة، على الرغم من أن هذه المهنة لطالما بدت ذكورية بحتة".

وأضاف "اليوم، تمّحى كل الحدود".

لكن الرئيس الروسي الذي لطالما دافع عما يقول إنها قيم تقليدية، لفت إلى وجود "بعض القيود المتصلة بالصحة والبنية الجسدية وربما الأسرة"، موضحا "(إذا) كانت هناك رحلة عمل طويلة... مع من يقيم الأطفال؟".

لكنه مع ذلك قال إن هذه القضايا "يمكن حلها" مشددا على وجوب رفع القيود المفروضة على عمل المرأة.

وجاءت تصريحات بوتين بعد أيام قليلة على إطلاقه حملة للفوز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات يتوقع أن تمكنه من البقاء في الكرملين على الأقل حتى العام 2030.