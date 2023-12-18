ولي العهد المغربي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الأمير الحسن بن محمد ، ولي عهد المملكة المغربية، في الرباط، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق.

ووفقا لـ"واس"، نقل الأمير تركي بن محمد خلال الاستقبال، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للملك محمد السادس ملك المغرب، تضمنت تحياتهما للملك، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

كما نقل رسالة شفوية مماثلة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الأمير الحسن بن محمد ولي العهد المغربي.



وقد حمل الأمير الحسن بن محمد، سموه، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام السعادة.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.