2.4 مليار دولار العجز التجاري لتايلاند في نوفمبر

سجلت تايلاند عجزا تجاريا بلغ 2.4 مليار دولار في نوفمبر، حيث زادت الواردات عن العام السابق، بحسب إدارة الجمارك.

وذكرت "بلومبيرج" أن الإدارة قالت في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 23.5 مليار دولار في نوفمبر، حيث جاءت في الصدارة الشحنات إلى الدول الآسيوية والولايات المتحدة واليابان.

وأضافت إدارة الجمارك أن الواردات قفزت بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 25.9 مليار دولار الشهر الماضي مدفوعة بالإلكترونيات والواردات النفطية.

وقالت الإدارة إن أجهزة الكمبيوتر والمعدات من تايوان سجلت رقما قياسيا في الارتفاع في نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة البيانات التجارية في وقت لاحق.