رئيس "قناة السويس": نتابع عن كثب التوتر في البحر الأحمر

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم إن الهيئة تراقب عن كثب التوترات الحالية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض شركات الشحن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وقالت شركتان كبيرتان للشحن، إحداهما شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي)، أمس إنهما ستتجنبان عبور قناة السويس، بحسب "رويترز".

وقال ربيع في بيان إن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أنه منذ 19 نوفمبر، غيرت 55 سفينة مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، بينما عبرت 2128 سفينة القناة في الفترة نفسها.

وقال ربيع إن 77 سفينة عبرت القناة اليوم من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس. وكانت تلك السفن موجودة بالفعل في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن تحويل الرحلات.