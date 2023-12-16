سلطنة عمان والهند .. وثيقة رؤية نحو شراكة اقتصادية شاملة

تبنى ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وسلطان عمان هيثم بن طارق اليوم وثيقة رؤية لتعزيز التعاون الثنائي في نحو 10 مجالات رئيسة، ودفعا إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أقرب وقت ممكن خلال محادثاتهما "المثمرة" في نيودلهي لضخ زخم جديد في العلاقات الاستراتيجية بين الهند وسلطنة عمان.

وبحسب "الألمانية" ناقش الجانبان الوضع الناشئ عن الصراع بين حركة حماس وجيش الاحتلال، فضلا عن الحاجة الأكبر لمحاولة تحقيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية كوسيلة للمضي قدما، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا عن وزير الخارجية الهندى فيناي كواترا.

كما أعلن الجانبان عن الشريحة الثالثة من صندوق الاستثمار العماني الهندي المشترك بقيمة 300 مليون دولار (نحو 2500 كرور روبية) والتي سيتم استخدامها لتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد الهندي.