الملك وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الصباح

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح ، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.