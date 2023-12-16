93 ألف أسرة سعودية مستفيدة من برنامج سكني خلال 11 شهرا

أعلن برنامج "سكني" استفادة 93622 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 90837 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030. وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أكتوبر بلغ 11073 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 8122 أسرة سعودية، استفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية. وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

ولفت إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيدا من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ودعا البرنامج الأسر السعودية الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة للحجز إلكترونيا من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ"سكني" من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم. ويقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري".