إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في الرياض والمدينة وجدة والدمام

قررت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة بمدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام.

ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التصاريح وإضافة السيارات المقيدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجه ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

ويتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن المذكورة بعدد السيارات المتوفرة لدة المنشأة عند تقديم طلب التجديد وفقا لـ " أم القرى".