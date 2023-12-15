نادي سباقات الخيل يقيم غدا أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقيم نادي سباقات الخيل غدًا السبت، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة "محليًّا" والشوط المفتوح الدرجات "إنتاج ومستورد" المصنف دوليًا، والمقام ضمن الحفل الثامن والسبعين من موسم سباقات الرياض على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وذلك بجائزة مالية قدرها مليونين ريال.

ويمثل الكأس أهمية كبيرة في خارطة السباقات السعودية، بسبب فئويته، بالإضافة لكونها تمثّل واحدًا من أهم المؤشّرات الفنية لتحديد المستوى الفنيّ للمشاركة في بقية الاستحقاقات القادمة، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 م.



