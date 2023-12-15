السعودية توقع اتفاقية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات في اليمن والسودان وتشاد

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في محافظات الجوف وعمران و تعز وصعدة وصنعاء والضالع ومأرب ، بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

ووقع الاتفاقية عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن جانب المفوضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 17.380 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في المحافظات المستهدفة، يستفيد منها 14.000 أسرة، بواقع 84.000 فرد.

كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات إيوائية ومواد غير غذائية للاجئين والنازحين في جمهوريات تشاد والسودان وجنوب السودان للعام2023م، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم المساعدات الإيوائية وتوزيع 9.166 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للاجئين والنازحين في تشاد و السودان وجنوب السودان، يستفيد منها 44.932 فرداً.