مؤشرات رؤية 2030 .. تحقيق 75 % من مستهدفاتها كأعلى نسبة منذ بدء القياس

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماع عبر الاتصال المرئي، عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلا مفصلا لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحديات الجيواقتصادية العالمية.

وتناول العرض أبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فضلا عن مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الاستثماري لخطط المشاريع العملاقة ودعم القطاع الخاص.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للربع الثالث من عام 2023، الذي تضمن نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وأبرز الإنجازات، والتطلعات المستقبلية.

ولفت إلى استمرار تقدم أداء برامج تحقيق الرؤية في الربع الثالث من العام الجاري على صعيد محاورها الثلاثة كافة، (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، وارتفاع في نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي.

وتابع كذلك العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حول استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسة لأهداف المستوى الأول والثاني في رؤية السعودية 2030.

وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2023، الذي اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، إضافة إلى أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.

وأظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمرارا في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75 في المائة، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر 2023، كما استمرت معدلات التضخم بالانخفاض في أكتوبر.

وارتفعت نسبة المبادرات المكتملة من إجمالي المبادرات النشطة مقارنة بأداء الربع الثاني من العام الجاري، كما ⁠زادت نسبة المؤشرات المحققة لمستهدفاتها من إجمالي المؤشرات المفعلة مقارنة بالربع الماضي.

ويستمر التركيز على إطلاق مزيد من المبادرات والمضي نحو استكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.