انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2023 الثلاثاء المقبل

تنظم هيئة الحكومة الرقمية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (19 و20 ديسمبر) الجاري، النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافة إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

وسيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023، الذي يهدف إلى تحسين أداء الجهات الحكومية وفاعليتها لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.