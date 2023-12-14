باول: "الفيدرالي" انتهى على الأرجح من رفع الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم إن البنك المركزي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى خيار الرفع مفتوحا إذا لزم الأمر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها".

وأردف "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفا أنه في حين أن مسؤولي البنك "لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.

وبحسب "رويترز"، قال باول بأننا شددنا السياسة النقدية بدرجة كبيرة ولم تصل آثارها الكاملة إلى الاقتصاد بعد. كما قال بأن ثمة احتمال على أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود العام المقبل.

وأضاف رئيس الفيدرالي بأن التضخم تراجع دون زيادة كبيرة في البطالة، مؤكدا الالتزام بإعادته إلى هدف 2 في المائة.