إخصائي باطنية: أمراض البرد ليست مرتبطة بتغير الأجواء

حدد الدكتور ألكسندر لافريشيف، إخصائي أمراض الباطنية، خمسة أخطاء شائعة في علاج أمراض البرد.

ويقول: إن أمراض البرد بخلاف الاعتقاد السائد، ليست مرتبطة بتعرض الجسم إلى الهواء البارد، بل هي نتيجة عدوى فيروسية أو مختلطة مع عدوى بكتيرية، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويشير إلى أن أفضل طريقة للوقاية من أمراض التهاب الجهاز التنفسي هي التطعيم ضد الإنفلونزا والفيروس التاجي المتجدد. وهذا التطعيم لا يخفض مناعة الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ويلفت الطبيب الانتباه إلى عدم وجود دواء عام لعلاج أمراض البرد.

ويضيف: لا تؤثر الأدوية المحددة الحالية لعلاج الإنفلونزا والفيروس التاجي المستجد في الفيروسات الأخرى، ولا يمكن استخدامها إلا بعد إجراء اختبار سريع إيجابي لهذه الأمراض.

ويحذر الخبير من تناول مضادات الحيوية بشكل عشوائي من دون مؤشرات أو لمجرد الوقاية. كما دعا إلى عدم تحمل درجة الحرارة المرتفعة، ومن الأفضل خفضها.

ووفقا له، الخطأ الآخر هو أنه لا ينبغي للنساء الحوامل والمرضعات تناول الأدوية عند إصابتهن بأمراض البرد، مشيرا إلى وجود أدوية عديدة يمكن ويجب عليهن تناولها عند الإصابة بأمراض البرد.