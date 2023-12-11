بعد 8 أشهر .. «ناسا» تعثر على الطماطم المفقودة في الفضاء

أعلن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية "ناسا" عن عثورهم على ثمرة طماطم ضالة، زرعت في الفضاء، بعد ثمانية أشهر من اختفائها لأول مرة.

وكانت الطماطم الصغيرة، التي يبلغ عرضها 2.5 سنتيمتر فقط، جزءا من الحصاد النهائي لتجربة Veg-05 المصممة لاستكشاف تأثير رحلات الفضاء في نمو محاصيل الفاكهة.

ولم يقتصر الأمر على الطماطم التي يمكن أن تنمو في الفضاء، فقد نجحت التجربة في زراعة عدة أنواع، من الخس والملفوف الصيني، إلى اللفت الروسي الأحمر، وزهور الزينية، حسبما تقول "ناسا".

وبعد الحصاد في 29 مارس، تلقى كل فرد من أفراد الطاقم عينة من المحصول في كيس بلاستيكي، وطلب منهم ألا يأكلوا الفاكهة بسبب وجود مخاوف بشأن التلوث الفطري المحتمل، وفقا لوكالة ناسا.

لكن عندما ترك فرانك روبيو رائد الفضاء الأمريكي حبته من الطماطم تطفو عن طريق الخطأ، اتهمه زملاؤه على مدى أشهر بأكلها.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قال روبيو الذي كان جزءا من التجربة الزراعية Veg-05، "إن حصته طفت بعيدا قبل أن يتمكن من تناول قضمة واحدة"، الأمر الذي قوبل بتشكيك من قبل بقية أفراد الطاقم، واتهموه ممازحين بأنه تناولها.

وخلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيس محطة الفضاء الدولية، أشارت ياسمين مقبلي رائدة الفضاء في وكالة ناسا، إلى أنه تم اتهام فرانك روبيو، الذي عاد إلى الوطن بالفعل، لفترة طويلة بأنه أكل الطماطم، "لكن يمكننا أن نبرئه الآن، لقد وجدنا الطماطم".

ولم تحدد رائدة الفضاء المكان الذي عثر فيه على حبة الطماطم الصغيرة في المحطة الفضائية أو في أي حالة تم العثور عليها.

وتم لفت انتباه الجمهور إلى الطماطم، التي أصبحت حكاية مسلية بين أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية، في البداية من قبل روبيو في سبتمبر خلال حدث أقامه في الفضاء.

وقال روبيو في ذلك الوقت "لقد أمضيت ساعات طويلة في البحث عن هذا الشيء. أنا متأكد من أن الطماطم ستظهر في مرحلة ما وتبرئني في المستقبل".