عدد المتزوجين في كوريا الجنوبية يتراجع 6 %

أظهرت بيانات أن عدد المتزوجين حديثا في كوريا الجنوبية تراجع بأكثر من 6 في المائة ليصل إلى مليون خلال عام 2022، كما أن نسبة الأزواج الذين ليس لديهم أطفال وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن عدد المتزوجين حديثا وصل إلى 1.03مليون العام الماضي، مقارنة بـ1.1مليون خلال عام 2021.

الجدير بالذكر أن كلمة المتزوجين حديثا تشير إلى الأزواج الذين عقدوا قرانهم لأول مرة خلال خمسة أعوام حتى نوفمبر 2022. ومن بين الأزواج، 46.4 في المائة لم يكن لديهم أطفال، فيما تعد نسبة مرتفعة قياسية منذ عام 2015، عندما بدأ مكتب الإحصاء جمع البيانات ذات الصلة.

وبلغ عدد الرضع الذين ولدوا لمتزوجين حديثا 0.65 خلال عام 2022، فيما يعد أدنى مستوى على الإطلاق.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تعاني انخفاض معدل المواليد وشيخوخة المجتمع، حيث يختار كثيرون من الشباب إرجاء قرار الزواج أو إنجاب الأطفال أو التخلي عنه في ظل تغير الأعراف الاجتماعية وأساليب الحياة.

وانخفض عدد السكان في كوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي في عام 2022 وسط انخفاض المواليد بشكل خطير في البلاد، حيث يستحوذ كبار السن على نسبة أكبر من السكان.

وبلغ عدد إجمالي سكان البلاد 51.69 مليون، بانخفاض قدره 46 ألفا أو 0.1 في المائة عن العام السابق، وفقا للإحصاء السكاني لعام 2022 من قبل وكالة الإحصاء الكورية. في عام 2021، شهدت كوريا الجنوبية أول انخفاض على أساس سنوي في عدد سكانها منذ عام 1949.

ويتم حساب إجمالي عدد السكان بناء على بيانات الولادة والوفاة والتحركات عبر الحدود للأجانب الذين يعيشون في كوريا الجنوبية لأكثر من 3 أشهر.