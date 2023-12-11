الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية احتكاك في بحر الصين الجنوبي

استدعت الفلبين سفير الصين، حسبما قالت وزارة الخارجية ، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقدمت احتجاجات دبلوماسية "كما استدعي السفير الصيني" على ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا .

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفيليبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فيليبينية خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية يومي السبت والأحد. ووقع أيضا تصادم بين قوارب فيليبينية وصينية، تراشقت الدولتان الاتهامات بشأنه.

وتعد المواجهات في سكاربورو شول وسيكند توماس شول الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفيليبينية والصينية وسط مساعي الدولتين إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية بحسب الفرنسية.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية عد أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

وتنشر الصين قوارب دوريات في الممر المائي المزدحم، كما بنت جزرا اصطناعية ونشرت فيها قوات لتعزيز مطالبها.