2.18 مليار ريال لإعادة تأهيل محطات المعالجة البيئية وتشغيلها في هيت والحائر

أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم، إبرامها عقدا طويل الأجل مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها في هيت والحائر في مدينة الرياض لمدة (15) عاما.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية نمر الشبل "إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة تجاوزت (2.18) مليار ريال بمستوى تعرفة يبلغ (0.45) ريال لكل متر مكعب.

وأوضح أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل أربع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها في مدينة الرياض (محطات هيت والحائر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (870,000) متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من (655) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.

وأشار المهندس نمر الشبل إلى أن هذا رابع عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) الذي يأتي ضمن خطط الشركة الإستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة لمياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الشركة قد استلمت عروض التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) لمحطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الهفوف والعيون والعمران في محافظة الأحساء في شهر نوفمبر الماضي، لكميات تعادل (472,000) متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي.

وتابع الرئيس التنفيذي القول: "إن الشركة أيضا تترقب استلام العروض الخاصة بمحطات مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية، حيث تعالج كميات مياه تبلغ (654,000) متر مكعب يوميا، إضافة لعروض محطة وادي العرج في مدينة الطائف بطاقة تصميمية تبلغ (147,000) متر مكعب يوميا. وأكد المهندس الشبل أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، إذ تعتزم الشركة طرح عدد (113) محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يوميا بداية من عام 2024م، وتمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية"، مشيرا إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عاما مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.