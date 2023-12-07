المدن تنير لنا الطريق جغرافيا «2 من 2»

في مدينة ليما في بيرو، عمل القادة المدنيون على وضع خطة للتصدي للتغير البيئي لا تكتفي باستهداف حماية الأنظمة البيئية في المنطقة، بل تستهدف أيضا التغييرات البسيطة -من متنزه إلى آخر، ومن بستان فواكه إلى الذي يليه- وهذا يضيف إلى التحسينات واسعة النطاق في المشهد الحضري. كما أطلقت الخطة جهدا ناجحا للغاية لرصد وتحسين جودة الهواء حيث يلعب أطفال المدينة ويتعلمون ويعيشون.

بمثل هذه الطرق وغيرها كثير، تظهر المدن لقادة العالم كيف يمكن إحراز التقدم الحقيقي. لكن لا ينبغي لنا أن ننظر إلى المدن بوصفها نماذج فحسب، بل يجب أيضا التعامل معها على أنها "شركاء أساسيون" في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

لم تكن هذه هي الحال عادة. فحتى عندما يعلن القادة الوطنيون إيمانهم بالإدارة متعددة المستويات، تكون أطر السياسات عادة غير مبالية بالجهود المناخية المحلية والإقليمية، وهو ما يدفعهم إلى التغافل عن الحلول التي أثبتت جدواها. في المؤتمرات المتخصصة وفي الأعوام المقبلة، ينبغي للقادة المحليين أن يحظوا بصوت متساو في المناقشة والقدرة على الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ تدابير حاسمة.

قد تكون الشراكة الحقيقية بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية المفتاح الذي يطلق العنان لتدفق ثابت من تمويل المناخ. ومن خلال العمل الجماعي، يصبح بوسع القادة المحليين والوطنيين ممارسة قدر أعظم كثيرا من النفوذ والتأثير على المؤسسات العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات التي تمتلك الوسائل اللازمة للتعجيل بفرض حلول تمويل العمل المناخي.

يجتمع عمد ورؤساء بلديات العالم على نحو متزايد على إيصال هذه الرسالة بصوت موحد. وعلى هذا، فقد عملت منظمة C40 قبيل انعقاد قمة العمل المناخي المحلية في إطار مؤتمر الأطراف 28 على تحديث نموذج القيادة الذي تنتهجه ليشمل رئيسين وليس رئيسا واحدا فحسب. والآن يشارك في رئاسة الشبكة عمدة مدينة لندن وعمدة مدينة فريتاون، وهو الترتيب الذي يمثل على نحو أفضل رؤى وتجارب شعوب العالم.

يوفر مؤتمر الأطراف 28 الفرصة للبناء على قيادة عمدة مدينة لندن صادق خان، الذي ساعد أثناء توليه منصب رئيس مجموعة C40 في السابق على ضمان تخصيص ثلثي ميزانية المنظمة لتعزيز العمل المناخي في الجنوب العالمي، حيث التأثيرات المترتبة على تغير المناخ هي الأشد والأعظم خطورة.

الحق أن القادة المحليين في مختلف أنحاء العالم يثبتون أن الحكومات المحلية والوطنية قادرة على تحقيق تقدم كبير والمساعدة في حماية المستقبل، شريطة أن نعمل على تسخير مواطن قوتنا جماعيا، وتجميع مواردنا، والاتحاد بروح الشراكة الحقيقية.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.