هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم عرض "الفن الحضري" في جامعة نورة

نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، العرض الفني الثامن بعنوان "الفن الحضري"، وذلك ضمن فعاليات "العروض الأرجنتينية" المقامة على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى زيادة الوعي بالقطاع المسرحي والفنون الأدائية في المملكة والعالم.

وانطلق العرض الذي يمتد حتى السبت المقبل، بأداء عدد من فناني (الهيب هوب) لحركات متسقة مع الموسيقى المتصاعدة من الآلات الإيقاعية، كما تضمن العرض مهارات بهلوانية، وقفزات بالدراجة الهوائية، وألواح التزلج، إضافة إلى عرض مهاري بكرة القدم على موسيقى (التانغو).

وعلى هامش الفعالية، أقامت الهيئة معرضا تعريفيا مصاحبا، تضمن تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية، وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلا عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجر لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

وتختتم فعالية (العروض الأرجنتينية) في الخامس من ديسمبر المقبل بتقديم فن أدائي بعنوان: "الجاذبية"، يقدم لوحات استعراضية.

واشتملت العروض منذ افتتاحها على عروض متنوعة للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروض لمسرحيات كلاسيكية، تضمنت مسرحيتي (سندريلا)، و(أليس في بلاد العجائب)، وعرض (الغابة)، وعروض أدائية وفنية أخرى.

وتسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي؛ بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها في إطار رؤية المملكة 2030.

