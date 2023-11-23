أوزمبيك .. مغير الثروات ومحيط خصر أمريكا

من النادر أن يجذب عرض نتائج الدراسات الطبية حشدا غفيرا. لكن كان هذا هو الحال قبل أسبوعين في فيلادلفيا، عندما احتشد مهنيون طبيون ووسائل إعلام على حد سواء في قاعة اجتماع جمعية القلب الأمريكية.

كانوا هناك لسماع الأخبار التي تفيد بأن دواء ويجوفي، دواء من مجموعة جديدة من أدوية إنقاص الوزن الشائعة على نطاق واسع، لا يمكن أن يجعل المرضى أنحف بكثير ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري فحسب، بل يقلل أيضا من احتمال الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 20 في المائة.

منذ ظهور العقاقير المخفضة للكوليسترول، أو ربما حتى مسكنات الألم مثل أدفيل، لم يسبق لمجموعة من الأدوية أن استحوذت على اهتمام العامة. ويجوفي، وشبيهه المعروف أوزمبيك، هما "سيماجلوتيدات"، وهي فئة من الأدوية التي تبطئ عملية الهضم وتحاكي تأثيرات الهرمونات الطبيعية التي تقلل الشهية. سوقت لها لأول مرة الشركة الدنماركية المصنعة للأنسولين نوفو نورديسك، وتطورها الآن وتطرحها عديد من شركات الأدوية الكبرى. فهي لا تؤدي فقط إلى فقدان الوزن بنسبة 15-20 في المائة في المتوسط لدى المرضى الذين يعانون سمنة مفرطة، بل يبدو أيضا أنها تحمي القلب والكبد والكلى، وهي أعضاء في الأغلب ما تتعرض للإجهاد بسبب الوزن الزائد.

ارتفعت الوصفات الطبية لهذه الأدوية بنسبة هائلة بلغت 300 في المائة في الولايات المتحدة منذ 2020، على الرغم من حقيقة أنها يمكن أن تكلف ما بين 300 و1300 دولار شهريا. يتوقع بنك أوف أمريكا أن يأخذ 48 مليون أمريكي (سبع السكان تقريبا) هذه الأدوية بحلول 2030.

هذا لا يعكس حقيقة أن ثلاثة أرباع سكان الولايات المتحدة يعانون زيادة الوزن فحسب، بل أيضا تأثير اهتمام وسائل الإعلام المكثف بالأدوية. لا يستخدمها مرضى الوزن الزائد أو مرضى السكري الذين صنعت من أجلهم فقط، بل حتى نجوم هوليوود وغيرهم ممن يعتقدون أنه من المحال أن تصل إلى أغنى الغنى أو أنحف النحافة.

مرضى ما قبل السكري يأخذونه لتجنب مرض أكثر خطورة. يوزع الأطباء النفسيون الوصفات الطبية على المرضى الذين تسببت مضادات الاكتئاب في زيادة وزنهم. استحوذت شركة ويت واتشرز على شركة للتطبيب عن بعد لبدء وصف سيماجلوتيدات عبر منصة زووم.

يشهد عدد من الشركات الأخرى في صناعات تتنوع من الوجبات السريعة إلى التأمين إلى الصحة واللياقة البدنية تعطل نماذج أعمالها الأساسية بسبب الأدوية التي يبدو أنها تغير جوهريا مقدار ما يريد الناس تناوله.

لنبدأ بشركات الأدوية نفسها. إذا لم تكن لديك نسخة مقلدة من أوزمبيك قيد التطوير، فقد يتعرض سعر سهمك لضربة. تمتلك "نوفو نورديسك" الآن قيمة سوقية أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك بالكامل، وارتفع سعر سهم شركة إيلي ليلي 40 في المائة منذ أن طرحت نسختها المقلدة، مونجارو لفقدان الوزن. لكن كلا من شركتي فايزر وموديرنا - اللتين لا تملك أي منهما عقار سيماجلوتيد ناجح في السوق - شهدتا انخفاض أسعار أسهمهما في الأشهر الأخيرة.

ليست وحدها الشركات في مجال إنقاص الوزن المتأثرة. في أوائل أكتوبر، عندما أعلنت نوفو نورديسك أن أوزمبيك كان فاعلا جدا ضد أمراض الكلى لدرجة أنها أوقفت التجربة مبكرا، انخفضت أسهم بعض مقدمي خدمات غسيل الكلى.

الآن، يقول محللو الرعاية الصحية إن سوق أمراض القلب والأوعية الدموية التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار يمكن أن تنخفض 10 في المائة بحلول 2050، ويمكن أن تتعطل مئات المليارات من الأعمال الإضافية في علاج مرض السكري وأمراض الكلى والكبد وغيرها من الأمراض المرتبطة بالوزن.

تأثير أوزمبيك لا يتوقف عند هذا الحد. خفض المحللون تصنيف كرسبي كريم، مخبز الدونات، أخيرا وسط مخاوف من أن الأمريكيين الذين يتناولون أدوية سيماجلوتيد لن يتناولوا كمية الحلويات نفسها كما فعلوا في الماضي.

في الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، جون فورنر إن العملاء الذين يتناولون أدوية السمنة لم يشتروا مواد البقالة مثل ذي قبل، ما أدى إلى عمليات بيع لفترة قصيرة في أسهم الشركات الاستهلاكية الأساسية مثل موندليز وبيبسيكو. لا عجب أن المدير المالي لشركة كوكاكولا جون مورفي حاول التعامل مع المشكلة استباقيا الشهر الماضي، مؤكدا أن أكثر من ثلثي محفظة شركته تتكون من منتجات منخفضة السعرات الحرارية وخالية منها.

كما أن الأدوية الجديدة لإنقاص الوزن ستعطل نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة - والسؤال الوحيد هو كيف. أدوية سيماجلوتيد مكلفة، وكذلك السمنة.

وجدت إحدى الدراسات أن السمنة تضيف 1861 دولارا في تكاليف الرعاية الصحية السنوية لكل أمريكي. لكن إذا قررت الحكومة أن تسدد الرعاية الطبية تكاليف أدوية إنقاص الوزن (لا تسددها حاليا) فسينجم عن ذلك تكاليف ضخمة أيضا. طالما اشتكت شركات التأمين من التكاليف المرتبطة بالسمنة، لكنها أيضا لا تحب فكرة أن عشرات الملايين من الأمريكيين يأخذون فجأة أدوية سيماجلوتيد. يقول محللون إنه ليس من المعلوم ما إذا كانت تكاليف النظام كاملة ستنخفض، لكنه مرجح كما يبدو إذا أخذت في الحسبان الانخفاض المحتمل في حالات مثل الفشل الكلوي والعمى وأمراض القلب وشكاوى الكبد.

بطبيعة الحال، لا تسهم المعجزة الجديدة، أدوية إنقاص الوزن، في شيء لمعالجة الأسباب الكثيرة الكامنة وراء سمنة الأمريكيين، من نظام دعم المزارع الذي عفا عليه الزمن الذي يشجع الإفراط في إنتاج الغذاء غير الصحي، إلى الضواحي مترامية الأطراف حيث يضطر الناس إلى قضاء جزء كبير من وقتهم في سياراتهم. لا يمكنك إصلاح أي من هذا بأخذ دواء. كما أننا لا نعرف حتى الآن ما التداعيات الصحية طويلة المدى لهذه الأدوية لأعوام أو حتى عقود. ما نعرفه هو أنها تحول بالفعل الثروات وكذلك محيط الخصر في جميع أنحاء أمريكا.