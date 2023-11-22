المنطق الرمزي



يعد كتاب "المنطق الرمزي: أصول الرياضيات" للفيلسوف البريطاني برتراند رسل، الصادرة ترجمته عن "دار التكوين" بتوقيع عبد اللطيف الصديقي، مرجعا أساسيا للمنطق الرمزي وأسس الرياضيات. وبمنزلة أيقونة عند أصحاب مدرسة "الوضعية المنطقية"، التي ترى أن الرياضيات والمنطق واحد، فيغدو المنطق صبا الرياضيات، والرياضيات رجولته، بتعبير رسل نفسه، الذي يوجه في كتابه هذا نقدا قاسيا للمنطق الصوري ومفاهيمه، ويضع بدلا منها الأسس المنطقية للامعرفات الرياضياتية، ويرأب الصدوع التي تجاهلها علماء الرياضيات في هذا الشأن.



بعد الحرب



"بعد الحرب: تاريخ أوروبا منذ 1945"، عنوان النسخة العربية من كتاب المؤرخ البريطاني الأمريكي توني جت التي صدرت عن "سلسلة ترجمان" في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، بترجمة جمال صالح سعيد. يستعرض الكتاب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية والفجوة بين تصوير السينما تلك الحقبة وبين الواقع، ثم مرحلة الازدهار في الستينيات وصولا إلى نهاية الحرب الباردة، ويناقش أنه صار ينبغي لمن سيصبح أوروبيا كاملا أن يتبنى تراث المآسي مرجعا معتمدا.



الغير سر



يتناول كتاب "الغير سر لأنه آخر" الصادر عن "دار التكوين" بترجمة عزيز توما، حوارات بين جاك دريدا وإيمانويل ليفيناس حول السر والحرية. فبينما يرى دريدا أن السر ليس مجرد محتوى يمكن إبعاده أو الاحتفاظ به داخل نفسه، بل واجب أخلاقي وسياسي، يرى ليفيناس أن السر الذي يخص حياة كل شخص، وهو غير مرتبط بأسوار من شأنها أن تعزل شخصا محروما بشدة من داخلانية مغلقة، إنما ينبع من المسؤولية تجاه الآخرين، وهو، في تطوره الأخلاقي، غير قابل للانقطاع، وهو ما لا يخجل منه المرء، وبالتالي فهو مبدأ التفرد المطلق.



القاهرة مؤرخة



"القاهرة مؤرخة: فقرات من تاريخ وعمران المدينة عبر الزمن"، عنوان كتاب جماعي صدر عن "دار العين للنشر والتوزيع"، بتحرير الباحث والمعماري المصري نزار الصياد. يتألف العمل من جزأين، ويرصد ظواهر وأنماطا عمرانية مختلفة من تاريخ العاصمة المصرية، كما يقرأ أثرها في التشكيلات الاجتماعية والسياسية، وكيف راحت تتفاعل مع المحيط. من الباحثين المشاركين: طارق سويلم، دوريس أبو سيف، ناصر رباط، خالد فهمي، أمنية عبد البر، حسام إسماعيل، عاطف معتمد، هالة فودة، رضوى زكي‏، كندة سمارة، مجيب الرحمن أبو عامر، ومحمد سلامة.