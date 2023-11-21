الذهب يرتفع مع استمرار تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1988.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (01:33) بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 في المائة إلى 1990.10 دولار.

وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس "عوائد الدولار والسندات الأمريكية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة (19:00) بتوقيت جرينتش. وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأمريكي أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر كانون الأول وأن هناك فرصة تزيد على 50 في المائة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 23.64 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1076.26 دولار.