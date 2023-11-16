عالم أسعار الفائدة .. الأسهم تعيش فيه فقط

يصقل متخصصو الأسهم في بعض أكبر شركات إدارة الأصول في العالم تاريخهم ويبحثون في مصادر بيانات جديدة لإقناع العملاء بمواصلة الاستثمار في الأسهم في عالم من أسعار الفائدة المرتفعة.

بعد عقد من المكاسب، أدت السلسلة التاريخية من رفع أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي إلى تحويل التوقعات بالنسبة إلى الأسهم.

تستثمر صناديق التقاعد ومديرو الثروات بالفعل قدرا أقل من أموالهم في الأسهم، وتجذبهم بدلا من ذلك الفائدة المرتفعة المعروضة من صناديق أسواق المال وحيازات السندات. كان صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم ثابتا عمليا حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات من شركة أي بي إف أر.

لكن مديري المحافظ المتخصصة حريصون على التأكيد على أنه لا تزال هناك فرص في سوق الأسهم - حتى لو انتهت أعوام المكاسب الواسعة المدفوعة بالسياسة النقدية المتساهلة.

قال توني ديسبيريتو، كبير مسؤولي الاستثمار للأسهم الأساسية في صندوق بلاك روك: "إذا نظرت إلى التاريخ، فإن فترة ما بعد الأزمة المالية لـ2008 هي التي كانت حالة شاذة".

وأضاف: "كانت علاوة مخاطر الأسهم - المكافأة النسبية للأسهم مقابل السندات - مواتية بشكل لا يصدق. والآن نعود إلى المتوسطات طويلة الأجل، لكن هذا لا يزال جيدا جدا. هذا هو المنظور الذي يحتاجه المستثمرون".

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل تقييمات الأسهم عن طريق الحد من جاذبية الأرباح المستقبلية المحتملة. إذا تمكن المستثمرون من تحقيق عائد يبلغ نحو 5 في المائة على الأصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، فإن الشركات بحاجة إلى تقديم حجة أقوى لإقناعها بالمراهنة على النمو طويل الأجل.

قد تكون الأسهم الأمريكية انتعشت في الآونة الأخيرة على أمل أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، لكن حتى لو ثبت أن هذه الآمال في محلها، فإن القليل منها تتوقع العودة إلى الفترة السابقة من المال السهل.

وفي أحدث توقعاتهم في سبتمبر، توقع مسؤولو البنك المركزي أن يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعا بنسبة 4.9 في المائة بحلول نهاية 2026. وحتى الحد الأدنى من التوقعات البالغ 2.4 في المائة سيكون أعلى بكثير من المستوى الذي كان عليه في معظم الفترة ما بين 2008 و2022.

قال ديفيد دونابيديان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سي أي بي سي برايفت ويلث منجمنت: "على مدى معظم الأعوام الـ15 الماضية أو نحو ذلك... كان لدينا مزيج مثالي للأسهم. هذا مختلف، وأعتقد أنه سيكون مختلفا لبعض الوقت".

وأوضح إريك فييل، رئيس الأسهم العالمية في صندوق تي رو برايس، مدير الأموال البالغة 1.3 تريليون دولار، أن التحول سيؤثر في الطلب على الأسهم على المدى القصير والطويل. وقال فييل إنه على المدى القصير، قد يميل كثير من المستثمرين إلى "البقاء في الدخل الثابت أو النقد قصير الأجل حقا والانتظار لرؤية عدد قليل من البطاقات تنقلب" نظرا إلى المناخ الاقتصادي غير المستقر. وعلى المدى الطويل، أصبحت الأصول مثل السندات ذات العائد المرتفع - التي تحقق حاليا عائدا يبلغ متوسطه نحو 9 في المائة - بديلا جذابا للأسهم.

يسلط الأداء الأخير لمؤشر إس أند بي 500 الضوء على البيئة الصعبة، لكنه يوضح كيف لا يزال بإمكان بعض الشركات تحقيق عوائد كبيرة.

وارتفع المؤشر بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، لكن المكاسب كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بعدد قليل من أسهم التكنولوجيا الكبيرة. انخفضت أغلبية الشركات المدرجة في المؤشر، وانخفضت نسخة المؤشر التي تعطي وزنا متساويا لكل شركة على حدة بنسبة 1 في المائة.

قالت إيمي وو سيلفرمان، الخبيرة الاستراتيجية في مشتقات الأسهم في شركة أر بي سي كابيتال ماركتس، مازحة في مذكرة الشهر الماضي، "إنه عالم أسعار الفائدة والأسهم تعيش فيه فقط". أشار بحث أجراه فريق مبيعات الأسهم في بنك سيتي الأسبوع الماضي، إلى أن المزادات ربع السنوية التي تجريها الحكومة الأمريكية لسندات الخزانة لأجل عشرة و30 عاما - والتي "لا تكون عادة على رادار" مستثمري الأسهم - بدأت في إحداث تأثير أكبر على أسواق الأسهم من إصدار البيانات الاقتصادية مثل تقرير الأجور الشهري.

لكن المكاسب الضخمة التي حققتها شركات مثل نفيديا - التي تضاعفت أسهمها أكثر من ثلاث مرات بفضل الحماس حول إمكانات الذكاء الاصطناعي - تظهر أن بعض القصص كانت قادرة على تجاوز الضجيج حول أسعار الفائدة.

وقال سينيد كولتون جرانت، رئيس حلول المستثمرين في بنك نيويورك ميلون: "يجب أن تتغير معايرة المستثمر... من الممكن تماما أن يكون لديك مخصصات في المحفظة للأسهم التي تحقق أداء جيدا في تلك البيئات، لكن عليك أن تكون أكثر انتقائية".

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، يحاول مديرو المحافظ العثور على الفائزين والخاسرين من الاتجاهات العلمانية الأخرى مثل ظهور أدوية إنقاص الوزن مثل أوزمبيك، أو نمو إنتاج "إعادة الإنتاج إلى الوطن" استجابة للتوترات الجيوسياسية والحواجز التجارية.

كما أنهم يحاولون التمييز بين الشركات التي ستتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف الاقتراض، وتلك التي جرى تغريمها بشكل غير عادل في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وقال فييل إنه يبحث عن فرص في قطاعات مثل المنافع والرعاية الصحية، حيث أضر البيع العشوائي بالشركات الجيدة والسيئة على حد سواء.

وأضاف:"البيع السلعي يوجد تشوهات... وهذا لا يعني أن جميع الشركات [في قطاع ما] سيتم شراؤها، لكنك تريد التحسين قبل المضي قدما".

وحققت سلة بنك جولدمان ساكس من الشركات "عالية الجودة" - الشركات الأمريكية ذات الأرباح المستقرة ومستويات الديون المنخفضة نسبيا - حققت عائدا بنسبة 17 في المائة هذا العام، مقارنة بأقل من 1 في المائة لسلته المعادلة من المجموعات المثقلة بالديون والأقل ربحية.

ينبغي ألا تكون الدراسة الدقيقة للميزانية العمومية لشركة ما وسجل ديونها تجربة جديدة لمستثمر الأسهم. لكن الفترة الطويلة من أسعار الفائدة المنخفضة تعني أنه حتى كبار المحللين ومديري المحافظ نسبيا لم يستثمروا أبدا في بيئة أسعار الفائدة "العادية".

وأشار فييل إلى أن المستثمرين بحاجة لتوخي الحذر من أن السهم قد يبدو رخيصا مقارنة بتقييماته في الماضي، لكن "علينا أن نتأكد من أننا لا نبني تحليلنا على الأعوام الخمسة الماضية فقط. لا يمكنك بناء فرضية تقييم على العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة".

وأضاف: "لدينا أشخاص يعملون في هذا المجال منذ أكثر من 30 عاما، ونعتمد عليهم في هذه البيئات".

ويتفق ديسبيريتو من صندوق بلاك روك مع الرأي القائل: "إننا في سوق تفضل إما الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة طويلة، وإما على الأقل طلاب تاريخ السوق".

وأضاف أن تحليل ديون الشركة ومخاطر إعادة تمويلها "يمثل ممارسة مالية سهلة... لكن الناس لا ينتبهون دائما. المؤشرات بالتأكيد لا تفعل ذلك".