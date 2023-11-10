"كانتري جاردن" تخطط لهيكلة ديونها الخارجية .. 11 مليار دولار سندات

تهدف شركة كانتري جاردن الصينية المحاصرة إلى وضع خطة مبدئية لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول نهاية هذا العام.

وقال مصدران مطلعان على الأمر بأن أكبر شركة تطوير عقاري خاص في البلاد، التي تخلفت عن سداد قسيمة في أكتوبر، مما أدى إلى شروط التخلف عن السداد، تسعى لبدء مفاوضات رسمية مع حاملي السندات في الخارج بحلول فبراير أو مارس من العام المقبل.

وأضافوا أن الشركة تتوقع إبلاغ حاملي السندات الرئيسيين بتوقعات التدفق النقدي بحلول نهاية العام، كجزء من أساس خطة إعادة الهيكلة المؤقتة.

وامتنعت شركة كانتري جاردن، التي لديها ما يقرب من 11 مليار دولار من السندات الخارجية، عن التعليق. ولم يتم الإبلاغ عن الجدول الزمني لخطة إعادة هيكلة ديون الشركة من قبل.

كانت كانتري جاردن في دائرة الضوء منذ أغسطس عندما أصبحت مشاكل ديونها علنية، ما هز الأسواق وأجبر بكين على طرح المزيد من إجراءات الدعم لقطاع العقارات.

كما انضمت إلى قائمة طويلة من مطوري العقارات الصينيين الذين يعملون إما على مقترحات إعادة هيكلة الديون أو قدموها إلى الدائنين بعد أن تخلفوا عن سداد الديون الخارجية على مدى العامين الماضيين.

وذكرت "رويترز" هذا الأسبوع أن السلطات الصينية طلبت من الشركة المالية المحلية العملاقة مجموعة بنج آن للتأمين الحصول على حصة مسيطرة في "كانتري جاردن" ونفت بنج آن هذا التقرير.

وستكون عملية إنقاذ كانتري جاردن التي تشرف عليها الدولة واحدة من أهم التدخلات حتى الآن من قبل السلطات لدعم قطاع العقارات الذي يعاني من ضغوط مالية ومثقل بالديون، والذي يمثل ربع الاقتصاد الصيني.

وقال المصدران إن بعض حاملي سندات كانتري جاردن لا يتوقعون معدل استرداد أعلى لاستثماراتهم حتى لو تم التوصل إلى مثل هذه الصفقة.

كما قالت مصادر مطلعة على الأمر إن حاملي السندات في الخارج سعوا إلى إجراء محادثات عاجلة مع شركة "كانتري جاردن" بعد عدم دفعها قسيمة بقيمة 15 مليون دولار في 18 أكتوبر - نهاية فترة سماح مدتها 30 يوما.

وقالت كريت سايت في مذكرة بحثية بتاريخ 2 نوفمبر إن شركة "كانتري جاردن" تخلفت رسميا عن سداد سنداتها الخارجية.

وقالت المصادر إن الشركة تتواصل بشكل خاص مع بعض حاملي السندات بشأن جهودها لصياغة خطة لسداد الديون منذ ذلك الحين.

وقالت كانتري جاردن في العاشر أكتوبر إنها عينت شركة CICC وهوليهان لوكي ومكتب المحاماة سيدلي أوستن كمستشارين لفحص هيكل رأس المال ووضع السيولة وصياغة حل شامل لسداد ديونها الخارجية.

وقال المصدران ومصدر منفصل مطلع إن المستشارين بدأوا إجراءات العناية الواجبة بشأن الوضع المالي لشركة كانتري جاردن، بما في ذلك النظر في التدفق النقدي للمشروعات البرية.

وحتى الآن، توصل عدد قليل من مطوري العقارات الصينيين إلى اتفاقيات بشأن خطط سداد الديون.

وأصبحت شركة سوناك للتطوير العقاري في أكتوبر أول من أكمل خطة تجديد الديون الخارجية البالغة تسعة مليارات دولار بعد حصولها على موافقة الدائنين والمحاكم.

ومع ذلك، شهدت منافستها الأكبر تشاينا إيفرجراند، خطة أولية لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بقيمة 23 مليار دولار، قد خرجت عن مسارها في سبتمبر بعد أن بدأت السلطات الصينية تحقيقا مع مؤسسها الملياردير هوي كا يان.