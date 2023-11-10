تصريحات باول تنعش الدولار

ارتفع الدولار الخميس ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين الياباني بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن صناع السياسة "ليسوا واثقين" من أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.35 في المائة إلى 105.86.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا 0.37 في المائة إلى 1.0671 دولار. وارتفع الدولار 0.21 في المائة إلى 151.29 ين، وهو أعلى مستوى منذ الأول من نوفمبر.

ولا يزال المتعاملون متأهبين لتدخل محتمل لدعم العملة اليابانية المتعثرة، والتي تقترب من أدنى مستوى خلال عام عند 151.74 الذي وصلت إليه الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز"، استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه انخفض الأسبوع الماضي مع انخفاض العائدات بشكل حاد.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6364 دولار. وتراجعت العملة منذ أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 12 عاما، لكنه قلل من احتمال حدوث زيادات أخرى.