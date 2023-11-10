بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقيات مع عدة بنوك ومؤسسات إفريقية بقيمة 185 مليون دولار

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية إفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، المقام في الرياض، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة إفريقيا.

ووفقا لـ"واس"، وقع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار، الأولى بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري، والثانية بقيمة 10 ملايين دولار مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري، والثالثة بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب إفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية "التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

كما وقع مذكرات تفاهم مع مؤسسة كينيا للتنمية، وبنك أفريقيا المتحد، وبنك التجارة والتنمية، وبنك إفريقيا.

ويهدف التوقيع إلى دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم اقتصادات دول إفريقيا، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الإفريقية، وخلق فرص تجارية للمصدرين السعوديين والمستوردين الإفريقيين، وتمكين الصادرات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها وانتشارها في القارة.

وأوضح سعد الخلب أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تأتي تأكيدا على التزام المملكة ببناء وإقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع القارة الإفريقية، لأهمية القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، وما تملكه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

وبين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وجود إستراتيجية لتمهيد الطريق للصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن التعاون مع البنوك ومؤسسات التنمية الإفريقية يضمن زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الإفريقية.