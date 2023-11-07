انكماش عجز الميزانية الروسية في أكتوبر بفضل إيرادات النفط والضرائب

قالت وزارة المالية الروسية اليوم إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية.

وبحسب "رويترز" بلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5 في المائة في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتباهى الرئيس فلاديمير بوتين بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وسيشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر.

