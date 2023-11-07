"وول ستريت" تغلق على ارتفاع وسط ترقب تصريحات مسؤولي "الفيدرالي"

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم مع ترقب المستثمرين لتصريحات مجموعة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع بشأن مسار سياسة البنك المركزي.

وسجلت الأسهم الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية في نحو عام إذ أدت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية يوم الجمعة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وسط وجهات نظر بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من التشديد النقدي ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورد 500 بواقع 8.71 نقطة، أو ما يعادل 0.20 في المائة ليغلق عند 4367.05 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.12 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 13518.78 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 42.12 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 34102.06 نقطة.