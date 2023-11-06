362 % معدل التضخم السنوي في فنزويلا خلال أكتوبر

قال المرصد المالي، وهو مركز أبحاث تابع للمعارضة في فنزويلا، في بيان صحفي اليوم إن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع الشهر الماضي بنسبة 6.7 في المائة شهريا بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 6 في المائة فقط.

ونقلت "بلومبيرج" عن بيان للمرصد القول إن معدل التضخم السنوي بلغ خلال أكتوبر الماضي 362 في المائة، في حين بلغ متوسط معدل التضخم خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي 176.2 في المائة سنويا.

كانت البنود التي سجلت أعلى معدل تضخم شهري في أكتوبر الماضي هي المرافق وسجلت 9.8 في المائة والمطاعم والفنادق 9.5 في المائة والخدمات التعليمية 8.3 في المائة شهريا.

يذكر أن معدل التضخم تراجع في فنزويلا خلال سبتمبر الماضي إلى 6 في المائة شهريا.