بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة عند 5.25%

أبقى بنك انجلترا "المركزي البريطاني" على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 في المائة، مما يعطي المقترضين بعض الارتياح، فيما خفض البنك توقعاته بشأن النمو الاقتصادي وقال إن التضخم يمكن أن يظل مرتفعا لفترة أطول.

ولفت محافظ البنك المركزي أندري بايلي إلى أنه " من المبكر للغاية" التفكير في خفض المعدلات، في حين صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ستة إلى ثلاثة على الإبقاء على المعدل الرئيسي عند 5.25 في المائة، ورأى ثلاثة أعضاء زيادة المعدلات إلى 5.5 في المائة.

وبحسب "الألمانية"، قال بايلي: "أبقينا على معدلات الفائدة دون تغيير الشهر الجاري، ولكننا سوف نتابع الأمور عن كثب لتحديد ما إذا كانت زيادة المعدلات مطلوبة".

وبحسب توقعات اقتصادية جديدة من لجنة السياسة النقدية، من المتوقع أن يظل اقتصاد المملكة المتحدة ثابتا العام المقبل بنسبة نمو تبلغ 0 في المائة على مدار 2024 بتراجع من زيادة بنسبة 0.5 في المائة تم توقعها في تقرير أغسطس.

ولا تزا توقعات العام الجاري كما هي دون تغيير، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي 0.5 في المائة.